Тренери шоу "Голос країни" підібрали ефектні образи для відкриття нового сезону

Як повідомляє Politeka.net, Олег Винник виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спільний кадр зі знаменитими колегами: надією Дорофєєвою, Дмитром Монатіком і Тіною Кароль. Сам виконавець вбрався в елегантний костюм з темною сорочкою, комір якої розстебнув на грудях.

Поруч прилаштувалася Тіна Кароль в бежевому костюмі зі шкіри з довгою спідницею і жилеті з хвилюючим декольте. Співачка притулилася до Винника спиною і млосно погладила своє стегно, обтягнуте одягом, ймовірно, вона забула про дружину артиста співачці Таїсії Сватко, яка виступає під псевдонімом Таюне. Олег, у свою чергу, обійняв колегу однією рукою.

"Скоро в ефірі", - підписав знімок Виконавець.

Раньше 46-річна Таїсія Сватко розмістила на своїй сторінці в соцмережі Instagram свіжі кадри, на яких показалася в стильному образі на церемонії "Музична платформа". Таюне у білому довгому піджаку похвалилася завойованою нагородою, обхопивши заповітний кубок і притиснувши його до грудей обома руками з зосередженим виразом обличчя.

"Музична Платформа і телеканал "Україна", дуже приємно отримати від вас нагороду "Краща пісня року" з композицією "Бачу-бачу". Спасибі!", - йдеться у підписі.

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