Українська співачка Аліна Гросу екстрено звернулася до лікарів через небезпечні симптоми китайського вірусу

Як повідомляє Politeka.net, довгий час артистка навіть не підозрювала про свою хворобу, списуючи все на звичайну застуду. Вона розповіла подробиці в в інтерв'ю виданню "Телеграф".

За словами Аліни Гросу, хвороба вже відступила, хоча неприємні наслідки мучать її досі: скачки температури, сильне нездужання. Незважаючи на це, артистка вже отримала негативний тест і повернулася до роботи, готується до новорічних виступів.

"Спочатку я просто чхала, думала, що це алергія. Адже я давно страждаю від цього, періодично приймаю препарати. Інших симптомів не було. Я була впевнена, що це не корона", - поділилася Гросу з журналістами.

Все це почалося незабаром після вуличних зйомок, дівчина навіть подумала, що застудилася. При цьому вона регулярно здавала медичні тести, а після сиділа вдома. У якийсь момент почалася ломота в тілі, температура підвищилася до 37,5 градусів, і Аліна втратила смак. Новий тест виявився позитивним.

"Я вирішила, що це слабенька версія «корони» і я швидко одужаю. Але все ж, пішла до лікаря, виявилося, що я» хриплю", зробили КТ", - зізналася Аліна Гросу. - "Було все нормально з легенями, але пізніше все-таки розвинулося запалення. Батьки забили на сполох і забрали мене до Чернівців. Вони дуже злякалися".

На щастя, виконавиці не знадобилася госпіталізація, у Чернівцях їй знайшли окрему квартиру. Аліна обмежила всі контакти з рідними, тому вони не заразилися.

"Вважала, що у мене хороший імунітет і мене хвороба «не візьме». Але тепер розумію, що з цим жартувати не можна", - підкреслила співачка.

Варто відзначити, що влітку 2019-го зірка зіграла весілля C російським бізнесменом Олександром Комковим майже за 100 тисяч євро. Не минуло й року, як пара розлучилася.

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