З'явився офіційний коментар Ощадбанку, панікуючі українці отримали відповідь з приводу глобальної заминки

Як передає Politeka.net, клієнти "засипали" сайт Мінфіну негативними відгуками, люди не можуть перевести гроші з карти на карту.

"Онлайн-банкінг не працює. Переказ з карти на карту через сайт не працює. Якщо вчора ще надсилали в вайбер причину відмови в переказі, то сьогодні вже і цього немає. Переказ з картки на картку через сайт іншого банку - не працює. Навіть вже не надсилає 3D secure код по смс для підтвердження платежу. На гарячу лінію дзвонив раз 15, кожен раз ганяють по колу, проводячи повну ідентифікацію, як клієнта, перемикають на автоматизовану систему, яка дає збій і все по новій. У відділенні нічим допомогти не можуть", - повідомив один з клієнтів Ощадбанку.

"Третій день не працює онлайн банкінг. Менеджери ВІП обслуговування нічого не знають, кажуть самі в шоці, колцентр нічого не знають і не прогнозують. Рівень дуже сумнівної фінансової організації. Хоча б якусь СМС розсилку людям зробили з поясненнями. Жах", - пише інший.

Співробітники Ощадбанку поінформували громадян про те, що дійсно стався збій і про його усунення клієнтів повідомлять окремо. При цьому в банку розповіли, які послуги залишаються доступними.

"Повідомляємо, що авторизація в системі Інтернет та онлайн-банкінгу Ощад24/7 тимчасово недоступна. У той же час всі інші сервіси банку працюють у звичайному режимі. Клієнти, як і завжди, можуть здійснювати безготівкові розрахунки картками Ощадбанку в торговельній мережі, користуватися банкоматами і терміналами, отримувати сервіси в чат-боті і контакт-центрі банку. Про повноцінне відновлення роботи сервісу авторизації Ощад24/7 ми обов'язково повідомимо окремо", - йдеться в поясненні.

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