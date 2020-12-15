Клиенты не понимают, зачем государственный Ощадбанк усложняет процесс начисления субсидий на коммуналку

Новая жалоба появилась на портале Минфин.

По словам женщины, с проблемами в Ощадбанке столкнулась ее 83-летняя мать, которой должны были монетизировать субсидию на коммунальные услуги.

Однако, для того, чтобы зачислили остаток субсидии, пенсионерке надо было лично появиться в отделении Ощадбанка и открыть банковскую карту.

"Для того чтобы получить остаток субсидии в сумме 612,66 грн., человеку преклонного возраста нужно обязательно явиться в банк и открыть счет, то есть карточку. Маме 83 года, и она очень больна, поэтому оформили доверенность для получения субсидии. Хотелось бы объяснений от руководства банка, с какой целью мы должны получать еще одну дополнительную карту на свое имя за 80 грн.? Это теперь новый вид заработка Ощадбанка. Очень возмущает! На ком вы зарабатываете. Одумайтесь...", - эмоционально резюмировала женщина в своей жалобе относительно работы банка.

"Доброго дня! Сотрудники банка могут предложить открыть дополнительную карту к счету вашей мамы на ваше имя, чтобы вы имели доступ к средствам на счете в любой момент. Если имело место навязывание услуг, напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения ваше ФИО и номер телефона. Ситуацию обязательно проверим", - оперативно отреагировал сотрудник банка на жалобу.

В комментариях женщина также добавила, что в Ощадбанке их заставили оформить новую карточку на имя доверенного лица за 80 гривен. Более того, их предупредили, что со счета могут взыскать даже 120 гривен.

"При оформлении карты субсидианта, еще впарили карточку на имя доверенного лица за 80 грн. Это правда... Спасибо за ответ на комментарий. Понимаю, что для удобства, но почему тогда не бесплатно? Сотрудница банка сказала, что со счета возможно снимется сумма даже не 80 грн. а 120 грн., при том, что общая сумма всего 612,66 грн.. За доверенностью в банк обращалась моя сестра, жаль, но она категорически отказалась от каких-либо комментариев. Лично меня возмущает то, что нам не могут просто вернуть деньги на карту другого банка, или выдать наличные в кассе отделения Ощадбанка", - добавила недовольная женщина, чья мать столкнулась с проблемами при начислении субсидий.

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