Появился официальный комментарий Ощадбанка, паникующие украинцы получили ответ по поводу глобальной заминки

Как передает Politeka.net, клиенты "засыпали" сайт Минфина негативными отзывами, люди не могут перевести деньги с карты на карту.

"Онлайн-банкинг не работает. Перевод с карты на карту через сайт не работает. Если вчера еще присылали в вайбер причину отказа в переводе, то сегодня уже и этого нет. Перевод с карты на карту через сайт другого банка — не работает. Даже уже не присылает 3D secure код по смс для подтверждения платежа. На горячую линии звонил раз 15, каждый раз гоняют по кругу, проводя полную идентификацию, как клиента, переключают на автоматизированную систему, которая дает сбой и всё по новой. В отделении ничем помочь не могут", - сообщил один из клиентов Ощадбанка.

"Третий день не работает онлайн банкинг. Менеджеры вип обслуживания ничего не знают, говорят сами в шоке, колцентр ничего не знают и не прогнозируют. Уровень очень сомнительной финансовой организации. Хотя бы какую-то СМС рассылку людям сделали с пояснениями. Ужас", - пишет другой.

Сотрудники Ощадбанка проинформировали граждан о том, что действительно произошел сбой и о его устранении клиентов уведомят отдельно. При этом в банке рассказали, какие услуги остаются доступными.

"Сообщаем, что авторизация в системе Интернет и онлайн-банкинга Ощад24/7 временно недоступна. В то же время все другие сервисы банка работают в обычном режиме. Клиенты, как и всегда, могут осуществлять безналичные расчеты карточками Ощадбанка в торговой сети, пользоваться банкоматами и терминалами, получать сервисы в чат-боте и контакт-центре банка. О полноценном восстановлении работы сервиса авторизации Ощад24/7 мы обязательно сообщим отдельно", - говорится в пояснении.

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

Как сообщала Politeka, сотрудники Ощадбанка влипли в скандал с исчезновением денег

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