17-річна Маша, дочка гумористки з "Квартал 95" Олени Кравець, зовсім скоро почне розбивати чоловічі серця

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в спокусливому образі.

Маша позувала в спальні, сидячи на широкому ліжку, в білому в'язаному светрі з незвичайними розрізами нагорі. Дочка Кравець, з мінімумом косметики, зібрала волосся назад, хоча один локон неслухняно впав на щоку, і млосно подивилася в камеру, погравши оголеними плічками.

"Сам себе не сфоткаєш - ніхто не сфоткає :)", - підписала кадри Маша.

Приглушене освітлення, ніжні риси обличчя і юна краса - зробили свою справу, публіка щедро обдарувала дівчину компліментами.

"Снігуронька 🤶🏼"

"Ти дуже мила:)😍"

"Дуже красива😍"

"Навіщо так кусати?"

"Блакитноока богема"

Примітно, що заради цих фото Маша не стала фарбуватися, як раніше, коли вперше спробувала мамину косметику і показала результат на камеру. Можливо, суворі відгуки напоумили дівчинку.

Так, деякі користувачі тоді колко підмітили, що Маша, з маминою пудрою і тушшю, і виглядати стала, як мама - на той же вік.

"А виглядаєш як та ж Машка в 40"; "а тобі личить мамина косметика🔥 🔥 🔥"; "а люлей ще не отримала?😆 😆", - коментували в Мережі.

На наступний день дочка Кравець порадувала користувачів ще одним образом і на цей раз ніякої романтики. Маша з'явилася в дещо брутальному вигляді, в білій толстовці і косинці з чорним принтом на голові, складеній як пов'язка.

Дівчина показала обличчя крупним планом, підспівуючи і кривляючись на камеру.

Нагадаємо, юна дочка Кравець з "Квартал 95 «ошелешила виглядом не за віком з новою зачіскою:»Маша, ну тобі ж не 30".

Як повідомляла Politeka, грайлива Кравець з "Квартал 95" побешкетувала на столі і засмущала видом в розрізаному піджаку.

Також Politeka писала, що дочка Олени Кравець з "Квартал 95" запалила з подружкою і зняла все на камеру: мама буде в захваті.