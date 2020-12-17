Українцям варто готуватися до нового подорожчання, хто відіб'ється на платіжках за комуналку

Йдеться про нову вартість транспортування газу, яка буде відображена у другій квитанції. Для домогосподарств з автономним опаленням друга квитанція виллється в кілька сотень гривень додаткових витрат щомісяця, пише 112.ua.

НКРЕКП затвердила нові тарифи на послуги розподілу природного газу на 2021 рік для 21 з 43 облгазів. В середньому вони виростуть в 1,7 рази. Це вже друге підвищення за рік. До цього комісія затвердила підвищення ще для низки облгазів.

Так, з 1 січня 2021 «Чернівцігаз» піднімуть тариф на розподіл з 1,44 грн/куб м до 2,952 грн/куб м, «Івано-Франківськгаз» - з 1,38 грн/куб м до 2,484 грн/куб м, «Харківгаз» з 1,356/куб м до 2,484 грн /куб м, «Закарпатгаз» з 1,368/куб м до 2,364 грн /куб м, «Рівнегаз» з 1,236/куб м до 2,208 грн /куб м, «Житомиргаз» з 1,188/куб м до 2,184 грн /куб м, «Винницага» з 1,1,164/куб м до 2,172 грн /куб м, «Херсонгаз» з 1,128/куб м до 2,16 грн /куб м, «Львівгаз» з 1,188/куб м до 2,148 грн /куб м, «Київоблгаз» з 0,972/куб м до 1,86 грн /куб м, «Чернігівгаз» з 1,128/куб м до 2,112 грн /куб м.

У Києві тариф зросте на 14%. Якщо взяти за основу те, що передбачувана витрата газу на опалення будинку площею 150 кв.м становить 4 471 куб. м, то можна порахувати, що жителі київських будинків з автономним опаленням платитимуть за другою квитанцією (за доставку) 143 грн на місяць. З розрахунком же, що на будинок в 200 кв.м потрібно 5 960 куб м на рік, заплатити доведеться 190 грн.

У Київській області за будинок площею 150 кв.м доведеться заплатити вже 693 грн замість 361 грн, 200 кв. м - 923 грн замість 481 грн. У Житомирі з 1 січня будуть приходити платіжки 812 грн і 1082 грн на місяць проти нинішніх 439 грн і 586 грн відповідно.

Підвищення тарифів торкнеться і промислові підприємства, що використовують газ, а також підприємства - постачальники тепла (працюють на газу).

І це мова йде тільки про оплату за доставку, без урахування вартості самого газу, яка продовжує зростати.

Зазначимо, хвиля зимового холодного повітря і мінусова температура в Західній Європі підняли ціну на газ на спотовому ринку до максимального значення за останні двадцять місяців.

Так, на голландському хабі TTF спотова ціна 10 грудня зросла до 194,9 долара за тисячу кубометрів порівняно із середнім котируванням 183 долара з початку місяця.

Це максимальне значення за останні 1 рік і 8 місяців - з 10 Квітня 2019 року.

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