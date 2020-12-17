Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про майбутній дует з відомою співачкою

Не так давно Леся вирішила більше не приховувати свій талант і вийти за рамки караоке. Нікітюк встигла представити вже кілька треків, один з яких навіть став саундтреком до тревел-шоу Лесі Українки. На створення треку Нікітюк надихнули українські дороги, а цього разу Нікітюк заявила про нову роботу, причому в дуеті зі знаменитістю.

Про прем'єру телеведуча розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Хлопці, мої дорогі бубочки і бубусениші... я розповім вам цю інфу найперша, навіть ЗМІ не встигнуть – пожартувала Леся. - Так от, ви ж знаєте, що віднедавна я стала співачкою, так? Співала там "ями на дорогах, ями", знаєте, де? Загалом, в новорічну ніч я також заспіваю і навіть не одна, а в дуеті з іншою співачкою!», — розповіла у своїх Сторі Никитюк.

Також артистка опублікувала список з можливих кандидаток. Першою виявилася Оля Полякова, потім Лада Денс і Амадор Лопес, а також співачка Камалія.

Зазначимо, також нещодавно у себе в Instagram Ольга Полякова заявила, що бачить наступною холостячкою саме Лесю. Вона записала сторіс, в якому запропонувала подрузі взяти участь в шоу.

Ідею Ольги підхопив колишній партнер Лесі по танцях, молодий хореограф Макс Єжов. Він заявив, що така красива жінка не повинна бути одна. Крім цього, Макс виявив бажання боротися за серце Лесі на проекті.

Підтримали флешмоб також Остапчуки. Володимир з Христиною записали відео, заявивши, що мріяли б побачити наступною холостячкою саме Нікітюк.

Нагадаємо, що безпардонна Нікітюк змусила чоловіків помірятися своїми "достоїнствами»:" будемо чекати на Холостячку".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, слабкодухих просить не дивитися: "як виглядає рана...", фото.

Також Politeka писала, що підхмелена Нікітюк обтягнула апетитні форми тісною сукнею, вигляд ззаду вражає: "Сліпуча!».