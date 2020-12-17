Український хореограф і учасниця шоу" Танці з зірками " Ілона Гвоздьова відверто розповіла про майбутню операцію

Як пише Politeka.net, танцівниця, що недавно народила, зважилася стерелізувати свого домашнього вихованця, який дошкуляв усіх навколо своїми криками. На своїй сторінці в "Instagram" вона показала кішку світлого забарвлення, яка розвалилася на підлозі і почала муркотіти від ласк господині.

"Кричить ночами - сил немає, вже всіх сусідів дістала", - поділилася Ілона Гвоздьова в сторіз. - "Веземо сьогодні нашу красуню на операцію. Моя солодка, все буде тепер добре, не будеш тепер так кричати і просити весь час хлопчика, тому що мама більше не витримає поповнення в родині і твоїх криків".

На одному з роликів чоловік зірки, Іван Хомячук, посадив тварину в переноск, а зірка дала йому свої останні настанови перед походом до ветеринара:

"Ти там акуратніше з нею. І нехай лікар дасть повну інструкцію по догляду за нею".

Раніше Ілона Гвоздьова розмістила спільні фото з чоловіком в четь його дня народження, пара зберігає відносини вже близько 11 років і ростить двох дітей. На архівних знімках Ілона та Іван показали справжнє кохання, закохані обіймалися і цілувалися в самій різній обстановці: навіддиху, світських заходах і просто вдома.

"Рідний мій, коханий мій чоловік, я вітаю тебе з Днем народження 🥳. Сьогодні ти став на рік мудрішим ☺ дякую тобі коханий, що ти є, що ти поруч зі мною завжди, що любиш мене такою різною, часом нестерпною, але так чесно і щиро".

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