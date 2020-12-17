Украинский хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева откровенно рассказала о предстоящей операции

Как пишет Politeka.net, недавно родившая танцовщица решилась стерелизовать своего домашнего питомца, который донимал всех вокруг своими криками. На своей странице в "Инстаграм" она показала кошку светлого окраса, которая развалилась на полу и принялась урчать от ласк хозяйки.

"Орет по ночам - сил нет, уже всех соседей достала", - поделилась Илона Гвоздева в сториз. - "Везем сегодня нашу красотку на операцию. Моя сладкая, все будет теперь хорошо, не будешь теперь так кричать и просить все время мальчика, потому что мама больше не выдержит пополнения в семье и твоих криков".

На одном из роликов муж звезды, Иван Хомячук, посадил животное в переноск, а звезда дала ему свои последние наставления перед походом к ветеринару:

"Ты там аккуратнее с ней. И пусть врач даст полную инструкцию по уходу за ней".

Ранее Илона Гвоздева разместила совместные фото с мужем в четь его дня рождения, пара сохраняет отношения уже около 11 лет и растит двух детей. На архивных снимках Илона и Иван показали настоящую любовь, влюбленные обнимались и целовались в самой разной обстановке: наотдыхе, светских мероприятиях и просто дома.

"Родной мой, любимый мой муж, я поздравляю тебя с Днём рождения 🥳. Сегодня ты стал на год мудрее🙏👌 Спасибо тебе любимый, что ты есть, что ты рядом со мной всегда, что любишь меня такой разной, порой невыносимой, но так Честно и Искренне".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" решилась на отчаянное признание о детях: «Хватит уже…»

Как сообщала Politeka, муж Гвоздевой рискнул жизнью ради любимой, толпа охнула: "Вылазь оттуда бегом!".

Также Politeka писала, что беда в семье победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой, ребенок тоже пострадал: "Два дня очень...".