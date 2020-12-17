Зовсім не такий, яким його звикли бачити

Російський співак Філіп Кіркоров приголомшив своєю зовнішністю на нових кадрах поруч з Ольгою Бузовою

Всі звикли бачити артиста з густою чорною шевелюрою, але як виявилося, це всього лише перука. Підтвердження цьому можна побачити на новому фото, яке виклала на своїй сторінці в Instagram Бузова.

Зірки зустрілися на новорічному заході одного з глянцевих видань. Філіп Кіркоров і Ольга Бузова виконали дуетом куплет і Приспів хіта «сильна жінка».

При цьому видно, що Король російської естради постав без звичного перуки. Під кепкою було видно відросло сиве коріння волосся. Видовище дуже далеко від звичної копиці темних кучерів, з якої Кіркоров зазвичай появлется на публіці.

Проте незалежно від зачіски Кіркорова, Бузова висловила захоплення артистом.

"Ну, ідеальні ж. Філіп, не втомлюся тобі повторювати, ти прекрасний і я так рада, що ми змогли хоч і під час моторів, так мило, так душевно провести час», - написала співачка.

Бузова блищала з яскравим сценічним макіяжем і гладко укладеним волоссям.

У захваті від Кіркорова і Бузової також користувачі Мережі, які щедро сиплють компліментами. Також артистам пишуть, що вони були б ідеальною парою.

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