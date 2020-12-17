У відомої української телеведучої і зірки "Танців з зірками" Ольги Фреймут підготовку до Нового року вже в самому розпалі
Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram ведуча вирішила показати, як це відбувається.
Фреймут показала, коротке відео на якому відображено, як її діти – чотирирічний Валерій і трирічна Євдокія прикрашають ялинку в будинку.
Каменських з короткою стрижкою ошелешила новим іміджем, Потапу заздрять: "Схожа на шахістку"
Нікітюк відповіла оскаженілому Євгену Кошовому, що відбувається в "Квартал 95": "Сволота!"
Змучений розлученням Володимир Остапчук розкрив сумні подробиці про екс-дружину: "Це на роки"
"Батьки до останнього вірили, що дочка жива": тіло зниклої дівчини знайшли під Харковом, фото
При цьому біля ялинки стоїть драбина. І неспроста. Справа в тому, що Фреймут поставила вдома новорічне дерево досить значного розміру, тому де верхніх гілок не просто буде дістати і дорослим, не кажучи вже про дітей.
Зараз українські зірки активно показують, як прикрашають будинок до Нового року. Але, схоже, такої величезної ялинки, як у Фреймут немає ні у кого.
Золотими іграшками в домашній атмосфері вже нарядили новорічне дерево Юрій Горбунов з дружиною Катериною Осадчою і сином.
Український репер і продюсер Потап куточок свого будинку, в якому живе з дружиною Настею Каменських. Прикраси артистів виглядають традиційно і поєднують в собі червоні, золоті і зелені відтінки.
Нарядила ялинку в своїй квартирі прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар.
Нагадаємо, манірна Фреймут знову взялася вчити життя українців, відео: "голівонька ледь...".
Як повідомляла Politeka, Фреймут без сорому розповіла про багатого чоловіка і своїх бойфрендів: "невпевнена дівчинка, провінціалка...".
Також Politeka писала, що скандальна Ольга Фреймут приголомшила своїм секретом виховання, фото з донькою.