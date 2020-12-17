У відомої української телеведучої і зірки "Танців з зірками" Ольги Фреймут підготовку до Нового року вже в самому розпалі

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram ведуча вирішила показати, як це відбувається.

Фреймут показала, коротке відео на якому відображено, як її діти – чотирирічний Валерій і трирічна Євдокія прикрашають ялинку в будинку.

При цьому біля ялинки стоїть драбина. І неспроста. Справа в тому, що Фреймут поставила вдома новорічне дерево досить значного розміру, тому де верхніх гілок не просто буде дістати і дорослим, не кажучи вже про дітей.

Зараз українські зірки активно показують, як прикрашають будинок до Нового року. Але, схоже, такої величезної ялинки, як у Фреймут немає ні у кого.

Золотими іграшками в домашній атмосфері вже нарядили новорічне дерево Юрій Горбунов з дружиною Катериною Осадчою і сином.

Український репер і продюсер Потап куточок свого будинку, в якому живе з дружиною Настею Каменських. Прикраси артистів виглядають традиційно і поєднують в собі червоні, золоті і зелені відтінки.

Нарядила ялинку в своїй квартирі прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар.

Нагадаємо, манірна Фреймут знову взялася вчити життя українців, відео: "голівонька ледь...".

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