У известной украинской телеведущей и звезды «Танців з зірками» Ольги Фреймут подготовку к Новому году уже в самом разгаре

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм ведущая решила показать, как это происходит.

Фреймут показала, короткое видео на котором запечатлено, как ее дети – четырехлетний Валерий и трехлетняя Евдокия украшают елку в доме.

При этом возле елки стоит стремянка. И неспроста. Дело в том, что Фреймут поставила дома новогоднее дерево весьма внушительного размера, поэтому де верхних веток не просто будет достать и взрослым, не говоря уже про детей.

Сейчас украинские звезды активно показывают, как украшают дом к Новому году. Но, похоже, такой огромной елки, как у Фреймут нет ни у кого.

Золотыми игрушками в домашней атмосфере уже нарядили новогоднее дерево Юрий Горбунов с супругой Екатериной Осадчей и сыном.

Украинский рэпер и продюсер Потап уголок своего дома, в котором живет с супругой Настей Каменских. Украшения артистов выглядят традиционно и соединяют в себе красные, золотые и зеленые оттенки.

Нарядила елку в своей квартире прима-балерина и судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар.

Напомним, манерная Фреймут снова взялась учить жизни украинцев, видео: "Головушка едва...".

Как сообщала Politeka, Фреймут без стыда рассказала о богатом муже и своих бойфрендах: "Неуверенная девочка, провинциалка...".

Также Politeka писала, что скандальная Ольга Фреймут огорошила своим секретом воспитания, фото с дочкой.