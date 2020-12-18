Для ідеального зовнішнього вигляду зіркам потрібно не менш гідний відпочинок

Багато українських артисток розповідають, як доглядають за собою, що допомагає їм прийти у форму і як вони проводять вільний час. Також зірки часто при цьому не соромляться показати, як виглядають будинки в простій обстановці і без зайвої уваги. Прославляємо топ фото артисток, які можуть вразити виглядом навіть на домашніх Селфі.

Ксенія Мішина вважає за краще проводити багато часу вдома разом зі своїм сином, а також розслаблятися під час вечорів, коли їй не треба на зйомки.

"Я постійно про це пишу і думаю ті хто мене читають, добре знають, що означає Для мене будинок. А вдома, я можу піти в глибину, там моє місце сили і місце трансформацій. Я обожнюю, коли вдома смачно пахне, коли чисто, коли всюди маленькі деталі нагадує про моє звичайне життя.

Ось валяються іграшки сина, електросамокат посеред квартири, кісточка від персика, попіл від пахощів. Може здатися, що це незначні дрібниці, але для мене ці маленькі деталі — моє життя, найпотаємніше і справжнє», - розповідає в Instagram зірка.

Настя Каменських любить показувати, як вона проводить вільний час саме вдома. Найчастіше артистка або займається спортом і хвалиться спортивними костюмами, або займається собою, робить маски для волосся та обличчя, а також розповідає про своє життя в Instagram.

При цьому співачка не боїться постати без макіяжу і укладок, також Настя ходить перед камерою в стильних і навіть розкішних піжамах – коротких шортиках і коротких кроп-топах.

Леся Нікітюк довгий час робила капітальні ремонт у своїй квартирі, тому тепер багато часу проводить вдома, відпочиваючи в сімейному колі або насолоджуючись тишею разом з домашнім улюбленцем. Нещодавно Нікітюк розповіла, що її вихованцеві довелося зробити операцію, яку він дуже важко переносить і вона за нього дуже переживає.

Роблячи особисті Селфі з Рафіком, Нікітюк показувала справжню себе: без макіяжу, прикрас і сценічних коротеньких суконь з блискітками.

Віра Брежнєва є однією з тих знаменитостей, що не боїться засвітити справжню себе без косметики і фотошопу. Артистка із задоволенням позує на кріслі в світлій кімнаті і показує своє обличчя зблизька, не ховаючи ні зморшки, ні нібито якісь свої недоліки.

Струнка знаменитість також нещодавно продемонструвала і підтягнуту фігуру без фотошопу.

Нагадаємо, що безпардонна Нікітюк змусила чоловіків помірятися своїми "достоїнствами»:" будемо чекати на Холостячку".

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