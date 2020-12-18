Для идеального внешнего вида звездам требуется не менее достойный отдых

Многие украинские артистки рассказывают, как ухаживают за собой, что помогает им прийти в форму и как они проводят свободное время. Также звезды часто при этом не стесняются показать, как выглядят дома в простой обстановке и без лишнего внимания. Прославляем топ фото артисток, которые могут сразить видом даже на домашних селфи.

Ксения Мишина предпочитает проводить много времени дома вместе со своим сыном, а также расслабляться во время вечеров, когда ей не надо на съемки.

«Я постоянно об этом пишу и думаю те кто меня читают, хорошо знают, ЧТО значит для меня дом. А дома, я могу пойти в глубину, там мое место силы и место трансформаций. Я обожаю, когда дома вкусно пахнет, когда чисто, когда повсюду маленькие детали напоминающее о моей обычной жизни.

Вот валяются игрушки сына, электросамокат посреди квартиры, косточка от персика, пепел от благовоний. Может показаться, что это незначительные мелочи, но для меня эти маленькие детали — моя жизнь, самое сокровенное и настоящее», - рассказывает в Инстаграм звезда.

Настя Каменских любит показывать, как она проводит свободное время именно дома. Чаще всего артистка либо занимается спортом и хвастается спортивными костюмами, либо занимается собой, делает маски для волос и лица, а также рассказывает о своей жизни в Инстаграм.

При этом певица не боится предстать без макияжа и укладок, также Настя расхаживает перед камерой в стильных и даже роскошных пижамах – коротких шортиках и коротких кроп-топах.

Леся Никитюк долгое время делала капитальные ремонт в своей квартире, поэтому теперь много времени проводит дома, отдыхая в семейном кругу или наслаждаясь тишиной вместе с домашним любимцем. Недавно Никитюк рассказала, что ее питомцу пришлось сделать операцию, которую он очень тяжело переносит и она за него очень переживает.

Делая личные селфи с Рафиком, Никитюк показывала настоящую себя: без макияжа, украшений и сценичных коротеньких платье с блестками.

Вера Брежнева является одной из тех знаменитостей, что не боится засветить настоящую себя без косметики и фотошопа. Артистка с удовольствием позирует на кресле в светлой комнате и показывает свое лицо вблизи, не пряча ни морщины, ни якобы какие-то свои недостатки.

Стройная знаменитость также недавно продемонстрировала и подтянутую фигуру без фотошопа.

Напомним, что беспардонная Никитюк заставила мужчин помериться своими «достоинствами»: «Будем ждать на Холостячке».

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