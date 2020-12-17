Відома модель Еллен Сантана, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в ефектних образах
Красуня позувала в бюстгальтері і вушках. Образ дівчина доповнила спідницею знизу. Еллен стояла на тлі фіранок і кивала головою, щоб вушка опустилися вниз. У цьому момент наряд змінювався на інший колір. Сантана без сорому хвалилася пишним бюстом, який прямо випирав з сміливих бюстгальтерів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Моя любов, мій ідеал !!!", "дуже красива любов"," красивий топ у вигляді зайчика"," там так ідеально занадто красиво"," прекрасна теж чудова кішка, муза, богиня, Діва, принцеса", "Еллен" ти завжди так чуттєво красиво і чарівно цілуєш серце", " Слався, Марія ... навести мене там в лікарні, тому що я хворий тобою", "ти дуже красива і кіт теж, вітаю з твоєю красою".
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Вся справа в тому, що Кортез одягла спокусливий рожевий ліф з мереживами, чорне бікіні зі шкіри і одягла трендові штани, які спеціально оголюють сідниці і кріпляться на талії тонким ременем. При цьому нижню білизну і самі штани виконані в єдиному стилі і з однієї тканини.
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