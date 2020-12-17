Известная модель Эллен Сантана, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в эффектных образах

Красотка позировала в бюстгальтере и ушках. Образ девушка дополнила юбкой снизу. Эллен стояла на фоне занавесок и кивала головой, чтобы ушки опустились вниз. В этом момент наряд менялся на другой цвет. Сантана без стыда хвасталась пышным бюстом, который прямо выпирал из смелых бюстгальтеров. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Моя любовь, мой идеал !!!", "очень красивая любовь", "Красивый топ в виде зайчика", "Там да идеально слишком красиво", "Прекрасная тоже чудесная кошка, муза, богиня, дива, принцесса", "Эллен "ты всегда так чувственно красиво и чарующе целуешь сердце", "Славься, Мария ... навести меня там в больнице, потому что я болен тобой", "Ты очень красивая и кот тоже, поздравляю с твоей красотой".

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Все дело в том, что Кортез надела соблазнительный розовый лиф с кружевами, черное бикини из кожи и надела трендовые брюки, которые специально оголяют ягодицы и крепятся на талии тонким ремнем. При этом нижнее белье и сами брюки выполнены в едином стиле и с одной ткани.

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