Знаменита модель Демі Роуз показала розкішний домашній образ в одному крихітному ліфчику

Демі Роуз є однією з найпопулярніших Instagram-моделей, які займаються рекламою одягу та білизни. Дівчина також бере участь в зйомках для чоловічих журналів, предстаючи в одній білизні або і зовсім без неї.

На особистих Селфі ж дівчина вважає за краще робити акцент на бюсті, показуючи обличчя з природним макіяжем і невеликим акцентом на очі за допомогою нюдової помади, а також недбало зав'язує волосся в пучки або високий хвіст.

Цього разу Демі похвалилася розкішними достоїнствами шостого розміру в чорному ліфі на тонких лямках. Волосся дівчина зав'язала в низький хвіст, а акцент зробила нам масивних золотих сережках-кільцях з камінням.

"Захоплюючий вид! 🔥🔥; хто дивиться в очах👈; Досконалість 😍🔥; Дивний пост🔥; ого, вони нереально великі🙌😍; Завжди світиться маленька 💜; Чорт!!! 😍 ; Красиво🌹 🌹 🌹; я великий шанувальник ваших форм; приголомшливий вигляд @ demirose; дякую Богові за те, що послав нам @demirose🥺 😍 🔥❤».

До цього заради спекотного фото Демі одягла білий топ з довгими рукавами і відкритою спиною, а також тісні штани під латекс апетитного карамельного відтінку.

Модель повернулася до камери в півоберта, ніби навмисне дражнячи своїми вражаючими сідницями, значний розмір яких підкреслив обтягуючий наряд. Через матеріал штанів на цьому місці навіть можна побачити відблиски, ніби воно блищить.

Доповнили образ Роуз стильні окуляри і високий хвіст, який зробив її вигляд трохи більш суворим.

Нагадавши, розкута Демі Роуз в розстебнутому платті забула прикрити бюст: "солодкі вишні".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз вразила розкішними " динями "в ліфчику з прозорими лямками:"Ранкова зірка".

Також Politeka писала, що розпалена Демі Роуз прикувала погляди до пружного "горішка" в леопардовому корсеті