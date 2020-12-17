Знаменитая модель Деми Роуз показала роскошный домашний образ в одном крошечном лифчике

Деми Роуз является одной из самых популярных Инстаграм-моделей, которые занимаются рекламой одежды и белья. Девушка также принимает участие в съемках для мужских журналов, блистая в одном белье или и вовсе без него.

На личных селфи же девушка предпочитает делать акцент на бюсте, показывая лицо с естественным макияжем и небольшим акцентом на глаза при помощи нюдовой помады, а также небрежно завязывает волосы в пучки или высокий хвост.

В этот раз Деми похвалилась роскошными достоинствами шестого размера в черном лифе на тонких лямках. Волосы девушка завязала в низкий хвост, а акцент сделала нам массивных золотых серьгах-кольцах с камнями.

«Захватывающий вид! 🔥🔥; кто смотрит в глазах👈; Совершенство 😍🔥; Удивительный пост🔥; ого, они нереально большие🙌😍; Всегда светящаяся малышка 💜; Черт!!! 😍; Красиво 🌹 всем сладостей!🌹🌹; Я большой поклонник ваших форм; Потрясающий вид @demirose; Благодарю Бога за то, что послал нам @demirose 🥺😍🔥❤».

До этого ради жаркого фото Деми одела белый топ с длинными рукавами и открытой спиной, а также тесные брюки под латекс аппетитного карамельного оттенка.

Модель повернулась к камере в пол-оборота, будто нарочно дразня своими впечатляющими ягодицами, внушительный размер которых подчеркнул обтягивающий наряд. Из-за материала штанов на этом месте даже можно увидеть блики, будто оно блестит.

Дополнили образ Роуз стильные очки и высокий хвост, который сделал ее вид немного более строгим.

Напомним, раскованная Деми Роуз в расстегнутом платье забыла прикрыть бюст: "Сладкие вишни".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз впечатлила роскошными "дынями" в лифчике с прозрачными лямками: "Утренняя звезда".

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