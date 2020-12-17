Відомий телеведучий Володимир Остапчук засвітив невидимі брекети, які носить вже довгий час

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram телеведучий розповів, що прийшов на чистку брекетів і не посоромився показати, як вони виглядають на його зубах. Остапчук зазначив, що йому як телеведучому, що працює на телебаченні, дуже важливо мати гарні зуби. Йому поставили прозорі брекети, які практично не помітні в повсякденному житті, але телеведучий вирішив показати їх своїм шанувальникам, широко посміхнувшись.

"Вова, найголовніше - це чиста мова. Не у всіх це виходить з брекетами", - написали Остапчуку в особистих повідомленнях.

"Ви знаєте, у деяких чиста мова не виходить і без брекетів, тому я думаю, що проблема точно не в них", - зазначив Остапчук, зобразивши шепелявість.

Крім цього, він вирішив пожартувати щодо новорічних свят у навчальних закладах.

"Пам'ятаєте, на новорічних святах старий рік був таким дідусем, а новий – хлопчик. Хто б знав, яким буде 2020, цього пацана лупила б вся школа", - підписав відео Остапчук, зазначивши, що вдосталь поспілкувався з дівчатами в стоматології, де робив чистку.

Нагадаємо, що безбашений Остапчук з новою дружиною влаштували рольові ігри на камеру:"мем, ви занадто...".

Як повідомляла Politeka, розлучення Остапчука обростає новими деталями, на кого ведучий переписав майно: "піду в ЗМІ і тебе втоплю".

Також Politeka писала, що змучений розлученням Володимир Остапчук розкрив сумні подробиці про екс-дружину:"це на роки".