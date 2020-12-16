Відомий телеведучий Володимир Остапчук відверто розповів про колишню дружину Олену

Як повідомляє Politeka.net, в інтерв'ю youtube-проекту PinCODE він зазначив, що дуже вдячний своїй колишній, так як вона його багато підтримувала і допомагала йому, коли вони разом переїхали до Києва.

Остапчук зазначив, що вдячний Олені за прекрасних дітей. Це велика частина його життя, про яку він не може сказати, що нічого не було.

"Але знову ж таки, я очікував, що знаю цю людину і очікував, що вона прийме мудре рішення як жінка у всій цій ситуації. Але, на жаль, вона цього не прийняла, не прийняла, що все це закінчилося. Для неї це бій якийсь, війна, театр бойових дій. А я всіляко намагався це звести нанівець. Як чоловік я вважав, що взагалі на ці теми краще не розмовляти. Це театр бойових дій на багато років, на жаль", - підсумував Остапчук.

Як відомо, восени 2019 року Вадимир Остапчук заявив про розлучення з дружиною. Через кілька місяців Олена почала давати інтерв'ю, в яких звинувачувала телеведучого в зрадах і невиплаті аліментів. Пізніше виявилося, що після розриву з Оленою у Остапчука з'явилася нова дівчина, на якій він одружився восени 2020 року.

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