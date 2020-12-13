Відомий український ведучий Володимир Остапчук знайшов спосіб "урізноманітнити особисте життя" зі своєю новою дружиною Христиною Гірняк

Новоявлена подружня пара напередодні новорічних свят вирушила в магазин за покупками і вирішила поділитися своїми пригодами з підписниками в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На серії коротких відео можна побачити, як Остапчук і Гірняк розглядають різні костюми.

"Друзі, якщо ви хочете внести різноманітність у ваше особисте життя, ми знайшли магазин, в якому ви можете бути абсолютно ким ви хочете!",- вимовляє за кадром дружина ведучого, демонструючи всілякі тематичні вбрання.

У цей момент її чоловік приміряє кашкет поліцейського, на що Христина зазначає, що краще б він надів костюм Діда Мороза.

"І як ми урізноманітнимо цим особисте життя?",- поцікавився Остапчук.

"Час подаруночків", - пожартувала у відповідь його нова дружина.

На наступних кадрах пара вирішила приміряти незвичайні перуки. Спочатку Остапчук з'явився перед дзеркалом з пишним кучерявим волоссям, а Гірняк – з шевелюрою блакитного кольору.

Потім дружина ведучого вирішила і сама приміряти завзяті кучерики, а Остапчук знову з'явився в тому ж кашкеті.

"Мем, ви занадто красива. Мені доведеться вас заарештувати", - вимовляє він, на що його дружина реагує зі сміхом.

Залишається невідомим, чи купила пара щось з того, що приміряла в той день.

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