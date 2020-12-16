Танцююча нотаріус Христина Горняк, нова дружина телеведучого Володимира Остапчука викликала фурор свіжим відео

Як передає Рoliteka.net, дівчина опублікувала нові кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з чоловіком за цікавим заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Христина разом з Володимиром нарядили першу в їхньому сімейному житті новорічну ялинку. Пара постала в кадрі в майже однакових нарядах: білому верху і джинсах. Мабуть, процес був дуже довгим, так що Горняк включила перемотування. Дівчина повзала на колінах, підіймалася на бильце дивану та час від часу, між розвішуванням дощику та інших прикрас, Христина з Володимиром обіймалися й пили каву.

У підписі дівчина заговорила про своє бажання на свята:

"Все, що я хочу на Різдво, це ти! ❤️ Ура! Ми нарядили нашу красуню, а ви свою???"

Остапчук не втримався, щоб не прокоментувати таку милоту. "Наша перша сімейна ялинка❤️", - написав телеведучий.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Дуже люблю коли люди скидають такі сімейні, затишні події з життя😊"

"Такі спритні!🔥🔥🔥"

"Аааа, як красиво😻 такі милі"

"Як гармонійно і дуже по-сімейному!!!🔥❤️"

"Круто, молодці! Щастя і любові вам😘"

Раніше ми повідомляли, у себе в "сторіз" Христина відповіла на каверзне питання користувачів Мережі з приводу того, коли вона планує заводити дітей.

"Зараз відкрию свій календар планів і подивлюся. Що за питання? Коли бог дасть, тоді я стану мамою", - трохи розлютилася дружина телеведучого.

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