Известный телеведущий Владимир Остапчук откровенно рассказал о бывшей жене Елене

Как сообщает Politeka.net, в интервью youtube-проекту PinCODE он отметил, что очень благодарен своей бывшей, так как она его много поддерживала и помогала ему, когда они вместе переехали в Киев.

Остапчук отметил, что благодарен Елене за прекрасных детей. Это большая часть его жизни, о которой он не может сказать, что ничего не было.

«Но опять же, я ожидал, что знаю этого человека и ожидал, что она примет мудрое решение как женщина во всей этой ситуации. Но, к сожалению, она этого не приняла, не приняла, что все это закончилось. Для нее это бой какой-то, война, театр боевых действий. А я всячески пытался это свести на нет. Как мужчина я считал, что вообще на эти темы лучше не разговаривать. Это театр боевых действий на многие годы, к сожалению», - подытожил Остапчук.

Как известно, осенью 2019 года Вадимир Остапчук заявил о разводе с женой. Через несколько месяцев Елена начала давать интервью, в которых обвиняла телеведущего в изменах и невыплате алиментов. Позже оказалось, что после разрыва с Еленой у Остапчука появилась новая девушка, на которой он женился осенью 2020 года.

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