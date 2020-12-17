Український телеведучий Володимир Остапчук розповів про фінансові суперечки з колишньою дружиною Оленою Войченко

Жінка зажадала не тільки все спільно нажите майно, а й величезну суму в якості аліментів, пригрозивши скандалом в ЗМІ, передає Politeka.net. Подробиці скандального розлучення знаменитість розповів інтерв'ю YouTube-шоу"PinCODE".

Володимир Остапчук обурився нещодавньою заявою своєї колишньої дружини, адже ще чотири місяці тому вони домовилися уникати публічності. За словами ведучого, під час шлюборозлучного процесу Олена зажадала щомісяця виплачувати на дітей космічну суму - близько п'яти тисяч доларів. При тому, що Володимир відразу віддав понад 30 тисяч доларів зі своїх заощаджень і відправляв на карту близько трьох тисяч доларів щомісяця, на той момент це було близько 75 тисяч гривень.

"Вона мені каже:"Підпиши документи, що ти будеш щомісяця перераховувати цю суму". Я кажу, що не можу цього зробити. По-перше, тому що у мене така робота, коли я не можу сказати тобі, скільки заробляю в цей місяць, і що ця сума буде такою ж в наступному місяці, - згадує Остапчук. - "Вона мені написала: "якщо ти не підпишеш документ, я піду в ЗМІ і тебе втоплю". І вона пішла в ЗМІ. У мене був відчай".

Знаменитість зазначив, що цілий рік мовчав заради своїх спадкоємців, які страждають через такі сварки. Володимир не хоче, щоб дорослі діти побачили скандальні інтерв'ю і отримали психологічну травму.

"Вона думала, що вона зробить погано мені, але вона робить погано дітям. Якщо зараз мене хтось звинуватить в тому, що я не забезпечую дітей - я можу весь фінансовий звіт Показати, всі документи, чеки... Діти ж ні в чому не винні, незалежно від того які відносини між батьками".

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