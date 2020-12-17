Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о финансовых спорах с бывшей женой Еленой Войченко

Женщина потребовала не только все совместно нажитое имущество, но и огромную сумму в качестве алиментов, пригрозив скандалом в СМИ, передает Politeka.net. Подробности скандального развода знаменитость рассказал интервью YouTube-шоу "PinCODE".

Владимир Остапчук возмутился недавним заявлением своей бывшей супруги, ведь еще четыре месяца назад они договорились избегать публичности. По словам ведущего, во время бракоразводного процесса Елена потребовала ежемесячно выплачивать на детей космическую сумму - около пяти тысяч долларов. При том, что Владимир сразу переписал на нее все имущество, отдал более 30 тысяч долларов из своих сбережений и отправлял на карту порядка трех тысяч долларов каждый месяц, на тот момент это было около 75 тысяч гривен.

"Она мне говорит: "Подпиши документы, что ты будешь каждый месяц перечислять эту сумму". Я говорю, что не могу этого сделать. Во-первых, потому что у меня такая работа, когда я не могу сказать тебе, сколько зарабатываю в этот месяц, и что эта сумма будет такой же в следующем месяце, - вспоминает Остапчук. - "Она мне написала: "Если ты не подпишешь документ, я пойду в СМИ и тебя утоплю". И она пошла в СМИ. У меня было отчаяние".

Знаменитость отметил, что целый год молчал ради своих наследников, которые страдают из-за таких ссор. Владимир не хочет, чтобы повзрослевшие дети увидели скандальные интервью и получили психологическую травму.

"Она думала, что она сделает плохо мне, но она делает плохо детям. Если сейчас меня кто-то обвинит в том, что я не обеспечиваю детей - я могу весь финансовый отчет показать, все документы, чеки... Дети же ни в чем не виноваты, вне зависимости от того какие отношения между родителями".

Напомним, что напористого Владимира Остапчука застукали с фигуристой брюнеткой, жене сразу доложили: "Пока ты на работе...".

Как сообщала Politeka, что жена Остапчука порадовала мужа, ползая на коленях, домашние кадры: "Наша первая...".

Также Politeka писала, что безбашенный Остапчук с новой женой устроили ролевые игры на камеру: «Мэм, вы слишком…».