Известный телеведущий Владимир Остапчук засветил невидимые брекеты, которые носит уже долгое время

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущий рассказал, что пришел на чистку брекетов и не постеснялся показать, как они выглядят на его зубах. Остапчук отметил, что ему как телеведущему, работающему на телевидении, очень важно иметь красивые зубы. Ему поставили прозрачные брекеты, которые практически не заметны в повседневной жизни, но телеведущий решил показать их своим поклонникам, широко улыбнувшись.

«Вова, самое главное – это чистая речь. Не у всех это выходит с брекетами», - написали Остапчуку в личных сообщениях.

«Вы знаете, у некоторых чистая речь не получается и без брекетов, поэтому я думаю, что проблема точно не в них», - отметил Остапчук, изобразив шепелявость.

Кроме этого, он решил пошутить насчет новогодних утренников в учебных заведениях.

«Помните, на новогодних утренниках старый год был таким дедушкой, а новый – мальчик. Кто бы знал, каким будет 2020, этого пацана лупила бы вся школа», - подписал видео Остапчук, отметив, что вдоволь пообщался с девчонками в стоматологии, где делал чистку.

Напомним, что безбашенный Остапчук с новой женой устроили ролевые игры на камеру: «Мэм, вы слишком…».

Как сообщала Politeka, развод Остапчука обрастает новыми деталями, на кого ведущий переписал имущество: "Пойду в СМИ и тебя утоплю".

Также Politeka писала, что измученный разводом Владимир Остапчук раскрыл печальные подробности об экс-жене: "Это на годы".