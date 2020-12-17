Дуже схожа на маму

Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк вразила сміливим образом в корсеті

Юна Анна Заворотнюк останнім часом все частіше виступає в ролі моделі, демонструючи різні ефектні вбрання. Як повідомляє Politeka.net, дівчина поділилася новим постом у своєму Instagram, в якому показала свій новий стильний образ.

"Хмари, фіолетова вата, літаю в них, але не забуваю про сувору дійсність", - підписала кадри дочка актриси.

Варто відзначити, що дівчина дійсно фотографувалася в кімнаті з декораціями у вигляді пухнастих хмар.

При цьому, на юній Заворотнюк можна побачити стильний корсет в чорно-червону клітку. Доповнюють цибулю моделі стильні окуляри і завиті в дрібні кучері волосся.

Шанувальники красуні прийшли в захват від такого образу.

"Красива моя", "красуня", "Ваааааааууу обидві фотографії як окремий вид мистецтва", "навіть не впізнати", "ви копія мами на цих фото, дуже красиві", "Ганнуся, фотки-вогонь, з якоюсь родзинкою, сама - лапочка!", "Няня Віка", "сеньйорита", "тут прям як мама", - пишуть люди.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Заворотнюк втекла із заміського особняка і похвалилася своєю квартирою в Москві.

Дочка онкохворої "Моєї прекрасної няні" самостійно вибирала дизайн інтер'єру і віддала перевагу світлим відтінкам, щоб в будинку було більше візуального простору.

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