Зірка Студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс показала святковий образ у розкішній сукні

Блондинка з "Жіночого кварталу" поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Як розповіла сама Лера, її сфотографувала колега по "Кварталу" Марта Адамчук.

"Вчора ми знімали маленьку новорічну історію для жіночого кварталу. Спасибі всім дівчаткам стилістам і візажистам і майстрам по зачісках, Ви нас зробили дуже красивими", - написала гумористка.

На знімках вона позує у вечірній білій сукні з сріблястими блискітками. Наряд з глибоким декольте спереду і вирізом на спині і спідниці так і приковує до себе увагу. Красуня вміло позує на камеру, застигаючи в млосних позах.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Ти красуня", "шикарна на всіх фотографіях", "відразу видно професійна модель", "розкішна", "ніколи такої краси не бачив і ось знову", "Киця", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лері вдалося вразити шанувальників серією знімків, на яких вона приміряла відразу три різних образи і не посоромилася при цьому показати своє тіло.

Деякі наряди красуні були досить відкритими, а виріз в чорному костюмі чи не до самої талії зовсім не приховав прекрасної фігури артистки.

Нагадаємо, красуні з "Квартал 95" влаштували спекотні танці в гримерці, на сцені таке не покажеш: кадри пустощів.

Як повідомляла Politeka, гаряча блондинка з "Квартал 95" в бікіні ефектно присіла перед чоловіками: "Кар'єра вдалася".

Також Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" в ліфчику і на підборах влаштувала ігри в образі спокусливого будівельника: "ви знущаєтеся?".