Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розбурхав публіку оригінальним фото

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист поділився кумедним знімком з відпочинку. На свіжому кадрі Яма сховався за незвичайним вазоном з квітами. Вазон у вигляді штанів тримав кілька кущів червоних троянд. Яма сховався за вазоном, прикрившись таким чином, що вазон став нагадувати нижню частину тіла. Видно було, що сам Влад був у шортах і шльопанцях.

Знімок виглядав одночасно смішно і спокусливо.

Як відомо, 38-річний Влад Яма прославився після участі в проекті «Танці з зірками». З тих пір хореограф постійно працює на телебаченні. В основному Яма виступає членом журі в різних танцювальних шоу, але буває також на шоу, не пов'язаних з танцями.

Раніше ми писали, що під час останнього сезону шоу "Танці з зірками" Влад Яма отримав серйозну травму руки. Під час складної підтримки з Юлією Саніною рука хореографа хруснула. Він не досидів на прямому ефірі і відправився в лікарню в машині швидкої допомоги.

Він вже пережив одну операцію, але на цьому справа не закінчилася. Нещодавно Яма розповів, що спицю з руки вже витягли. Тепер його чекає тривала реабілітація.

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