Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма з дружиною давно подумують про поповнення сімейства

Як передає Politeka.net, дружина танцюриста Ліліана поділилася свіжими кадрами в "сторіз" в Instagram, на яких показала зворушливу новорічну листівку, яку зробив її п'ятирічний син Леон на заняттях.

"Побажання для мами і тата, викладач записала під його диктовку... Просто в саме серце, клас!", - каже за кадром захоплена мати, по голосу прям відчувається, як у неї проступили сльози.

"Я вас люблю, мама і тато! Бажаю, щоб у мами було багато косметики, а у тата, щоб не боліла рука. І щоб з'явилася у мене сестричка Варвара", - написано у листівці. Так що стає зрозуміло, що Лео вже й ім'я придумав для малятка.

Влад Яма не приховує того, що вони з дружиною мріють про другу дитину. Хореограф про це розповідав в одному з інтерв'ю.

"Я хочу ще. Хочемо дівчинку. Дружина не проти. Поки не було Леона, хотів чотирьох. Але з'явився малий, і якийсь час ми взагалі про це не говорили. Рік, напевно. Тому що це було трошки складніше, ніж ми собі уявляли: перші тижні, місяці. А зараз... Вже, напевно, скоро. Ми не настільки молоді, щоб відкладати це ще на п'ять років", - зізнавався суддя "Танців з зірками".

А поки поява другої дитини тільки в планах, Яма задумався трохи про інше поповнення сімейства. Нещодавно хореограф виставив кадри в Instagram, на яких постав з купою породистих собак - зірка був в розгубленості і попросив поради у публіки, яку ж вибрати.

"Задумалися про собаку. 🐶 Яку породу взяти?..", - запитав танцюрист.

"Беріть з притулку. Врятуєте чиєсь життя і подаруєте дім, затишок, ласку і любов 🤗"; "Бери кота. Гуляти і прибирати не треба😄"; " Влад це чиї собаки?😍 ", - кинулися коментувати користувачі.

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