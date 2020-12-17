Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма взбудоражил публику оригинальным фото

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист поделился забавным снимком с отдыха. На свежем кадре Яма спрятался за необычным вазоном с цветами. Вазон в виде штанов держал несколько кустов красных роз. Яма спрятался за вазоном, прикрывшись таким образом, что вазон стал напоминать нижнюю часть тела. Видно было, что сам Влад был в шортах и шлепках.

Снимок выглядел одновременно смешно и соблазнительно.

Как известно, 38-летний Влад Яма прославился после участия в проекте «Танці з зірками». С тех пор хореограф постоянно работает на телевидении. В основном Яма выступает членом жюри в различных танцевальных шоу, но бывает также на шоу, не связанных с танцами.

Ранее мы писали, что во время последнего сезона шоу "Танці з зірками" Влад Яма получил серьезную травму руки. Во время сложной поддержки с Юлией Саниной рука хореографа хрустнула. Он не досидел на прямом эфире и отправился в больницу в машине скорой помощи.

Он уже пережил одну операцию, но на этом дело не закончилось. Недавно Яма рассказал, что спицу из руки уже вытащили. Теперь его ожидает длительная реабилитация.

Напомним, что Влад Яма в гневе обратился к украинцам, детали скандала: "Для некоторых неадекватных...".

Как сообщала Politeka, маленький сын Влада Ямы рассекретил имя будущей сестрички, мама в слезах: "В самое сердце...".

Также Politeka писала, что Влад Яма поиграл стальными мышцами, устроив встряску в спортзале: "Качок".