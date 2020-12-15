Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма ледь підбирав слова у соцмережах
Кадр зірка опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Так, Влад Яма був у гніві через ситуацію з його фотографіями.
Танцюрист опублікував в Instagram Stories скріншот листування з одним з фанатів, який подякував йому за знімок, надихаючий його дочку.
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"О так, і вам величезне спасибі за фото. Дуже розумію, що це напружує, але для дочки фото з вами - це прям мотивація потрапити на наступний фестиваль і не облажатися. Заздрю, з першого кадру шикарно на фото вийшли", - написав йому один з шанувальників.
Влад Яма на прикладі цього листування вирішив дорікнути деяких людей і нагадав, що всі знімки-безкоштовні.
"Будь ласка! Вибачте, що на вашому прикладі, але все ж зазначу для деяких неадекватних, що фото безкоштовні", - відповів суддя "Танців з зірками".
Раніше ми повідомляли, дружина Влада Ями розчулила мережу сімейним фото на честь дня народження синочка - Леону днями виповнилося п'ять років.
На знімку щасливе сімейство позує біля прикрашеної новорічної ялинки, в затишних нарядах пастельних тонів. Влад ніжно обійняв усміхнену дружину. А малюк сидів на шиї у батька, спостерігаючи за батьками зверху.
"Ви просто чарівні, тільки ще донечки не вистачає," Ялинка красива, ваша пара прекрасна і красива щастя вам, браво", - прокоментували шанувальники сімейки.
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