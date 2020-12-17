Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк з'явилася в компанії інших зірок

Відома блондинка веде передачі на українських телеканалах, передає Politeka.net. Зокрема, Леся - ведуча розважального шоу "Хто зверху".

У цей раз у жіночій команді засвітилися співачка MamaRika, телеведуча Даша Трегубова і актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко.

Нікітюк позувала в яскравому топі з глибоким декольте, з якого показалися груди. Зверху красуня одягла темний піджак.

На шиї знаменитості блищало кілька ланцюжків. Темна помада на губах і олівець на повіках підкреслили красу знаменитості.

Інші красуні також були в яскравих образах, всі посміхалися і дивилися в камеру.

У чоловічій команді цього разу були телеведучі Гриша Решетник і Володимир Остапчук, а також актор "Дизель Шоу" Олександр Бережок.

"Твої ставки, хто переможе сьогодні: жінки чи чоловіки? 👇

Новий випуск # ХтоЗверху вже в ефірі Нового ☺ Не пропусти цю супербітву☺", - написали автори поста.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Я думаю дівчатка адже їх фото зверху. А в минулому випуску перемогли чоловіки, і при цьому їх фото було зверху!!!!", "Блондинки проти брюнетів 😅❤️", " Дівчата круті, вирвалися вперед ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥", "команди класнючі ...", "Чоловіки так як Мамаріка засвітила рахунок 15000: 0", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Леся Нікітюк показалася в штанях і топі, а образ доповнила кофтою, яку розкрила. Поруч можна побачити невідому подружку, яка стояла в чорних лосинах і топі. Красуні позували перед дзеркалом в спортзалі, хвалячись гарними животиками.

Нагадаємо, що безпардонна Нікітюк змусила чоловіків помірятися своїми "достоїнствами»:" будемо чекати на Холостячку".

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