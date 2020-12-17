Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк появилась в компании других звезд

Известная блондинка ведет передачи на украинских телеканалах, передает Politeka.net. В частности, Леся - ведущая развлекательного шоу "Хто зверху".

В этот раз в женской команде засветились певица MamaRika, телеведущая Даша Трегубова и актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко.

Никитюк позировала в ярком топе с глубоким декольте, из которого показалась грудь. Сверху красотка надела темный пиджак.

На шее знаменитости блестело несколько цепочек. Темная помада на губах и карандаш на веках подчеркнули красоту знаменитости.

Другие красотки также были в ярких образах, все улыбались и смотрели в камеру.

В мужской команде в этот раз были телеведущие Гриша Решетник и Владимир Остапчук, а также актер "Дизель Шоу" Александр Бережок.

"Твои ставки, кто победит сегодня: женщины или мужчины? 👇

Новый выпуск # ХтоЗверху уже в эфире Нового 💚 Не пропусти эту супербитву🔥", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Я думаю девочки ведь их фото сверху. А в прошлом выпуске победили мужчины, и при этом их фото было сверху!!!!", "Блондинки против брюнетов 😅❤️", "Девушки крутые, вырвались вперед ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥", "Команды класснючие ...», «Мужчины так как Мамарика засветила счет 15000: 0", - написали пользователи сети.

Напомним, Леся Никитюк показалась в штанах и топе, а образ дополнила кофтой, которую распахнула. Рядом можно увидеть неизвестную подружку, которая стояла в черных лосинах и топе. Красотки позировали перед зеркалом в спортзале, хвастаясь плоскостью животиков.

Напомним, что беспардонная Никитюк заставила мужчин помериться своими «достоинствами»: «Будем ждать на Холостячке».

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