До чого ж красива жінка

Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розбурхала пікантними кадрами

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram жінка вирішила поспілкуватися з шанувальниками, пообіцявши їм відповісти на найцікавіші питання, пов'язані з відносинами. Проілюструвати відповіді вона вирішила вельми гарячими кадрами.

На першому знімку Христина задерла ніжки, відкривши халатик. Чарівний вигляд звів з розуму її шанувальників.

"Як думаєте, вагітність-привід виходити заміж?",- запитали у Христини.

"Я думаю ні. Тільки бажання бути сім'єю з цим чоловіком привід. І любов", - відповіла жінка.

На другому знімку красуня приміряла шикарне плаття з відкритою спиною. Красиві вигини тіла пробуджували фантазії.

"Ви перевіряли телефон свого чоловіка?",- поставили жінці каверзне питання, згадуючи звинувачення колишньої дружини Остапчука.

«Ні. Вважаю, що це тільки зашкодить мені. Адже абсолютно невинне смс можна сприйняти як флірт. Адже якщо ви хочете щось знайти, ваш мозок вам підіграє. Але якщо я випадково щось побачила і мене стривожило. Запитаю", - чесно відповіла жінка.

Як відомо, Остапчук і Христина одружилися восени 2020 року, через рік після початку їхніх стосунків.

Нагадаємо, що над Остапчуком і його дружиною познущалися на очах у всіх, телеведучий зірвався: «Твою матір».

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