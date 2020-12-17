До чего же красивая женщина

Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк взбудоражила пикантными кадрами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина решила пообщаться с поклонниками, пообещав им ответить на самые интересные вопросы, связанные с отношениями. Проиллюстрировать ответы она решила весьма горячими кадрами.

На первом снимке Кристина задрала ножки, распахнув халатик. Чарующий вид свел с ума ее поклонников.

«Как думаете, беременность – повод выходить замуж?», - спросили у Кристины.

«Я думаю нет. Только желание быть семьей с этим мужчиной повод. И любовь», - ответила женщина.

На втором снимке красотка примеряла шикарное платье с открытой спиной. Красивые изгибы тела пробуждали фантазии.

«Вы проверяли телефон своего мужа?», - задали женщине каверзный вопрос, вспоминая обвинения бывшей жены Остапчука.

«Нет. Считаю, что это только навредит мне. Ведь абсолютно безобидное смс можно воспринять как флирт. Ведь если вы хотите что-то найти, ваш мозг вам подыграет. Но если я случайно что-то увидела и меня встревожило. Спрошу», - честно ответила женщина.

Как известно, Остапчук и Кристина поженились осенью 2020 года, спустя год после начала их отношений.

Напомним, что над Остапчуком и его женой поиздевались на глазах у всех, телеведущий сорвался: «Твою мать».

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