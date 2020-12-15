Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася, який хоче отримати подарунок на Новий Рік

Відверте зізнання дівчина зробила у своєму особистому Instagram.

Так, нова дружина телеведучого Володимира Остапчука запропонувала своїм шанувальникам задати їй питання в мікроблозі.

Один з підписників запитав, який би подарунок Христина хотіла б отримати на Новий Рік.

Нова дружина шоумена Володимира Остапчука відверто заговорила про своє здоров'я і про те, як на нього вплинув китайський вірус, яким вони перехворіли з чоловіком.

"Реально зрозуміла, що дуже хочу таке самопочуття як було до корони. Найкращий би подарунок був! Бо щось посипалася", - зізналася Христина своїм шанувальникам.

Раніше ми розповідали, що Володимир Остапчук і його нова дружина Христина разом перехворіли китайським вірусом.

Позитивні тести зіркова пара отримала ще у вересні 2020 року.

Пара планувала одружитися найближчим часом і все було вже практично готове, проте закохані заразилися китайським вірусом і були змушені поміняти свої плани.

Остапчук зізнавався, що коли він хворів, то це був найважчий тиждень в його житті.

Що стосується Христини, то дівчина перенесла хворобу в легкій формі і у неї не було ніяких симптомів.

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