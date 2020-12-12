Відомий телеведучий Володимир Остапчук з новою дружиною Христиною Горняк взяли участь у новому шоу на Youtube

Як повідомляє Politeka.net, парочка стала гостями на шоу відомої української блогерки Діани Глостер під назвою "Будьте ласкаві Глостер", в якому учасники беруть участь у різних конкурсах, змагаючись за звання аристократів.

В одному з конкурсів Христину і Володимира одягли у величезну сорочку, зробивши їх одним цілим. Зірки повинні були підібрати правильні прилади для страв і з'їсти їх. Парочка судорожно шукала прилади для пасти, але насилу змогла їх знайти, зганьбившись на весь Youtube.

"Твою мать", - зірвався Остапчук.

З другим завданням Володимир впорався швидше, відігравшись за попередній провал.

Варто відзначити, що думки з приводу зіркової парочки у глядачів розділилися.

"Чудове шоу..Підняли настрій, насміялася від душі. Остапчуки кращі", "Яка Грація у Христини, їй терміново потрібен тікток!", "Шоу прикольне, але даремно ви запросили цих Остапчуків, дивитися на них огидно!", "Ну таке. Іраклі з Танею цікаві, а ці двоє занадто награні. Він тепер скрізь буде за собою цю мавпу тягати", - пишуть люди.

До речі, під час шоу Остапчука змусили переодягнутися в сукню принцеси.

Нагадаємо, що Христина Горняк поскаржилася на чоловіка і показала, як виглядає їхнє сімейне життя: "нічого не бачить і не чує".

Як повідомляла Politeka, напористого Володимира Остапчука застукали з фігуристою брюнеткою, дружині відразу доповіли: "поки ти на роботі...".

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