Фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк підкорила пікантними образами

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці «Нового каналу» в Instagram з'явився колаж з найяскравішими образами красуні. На одному фото Соня успішно скопіювала образ легендарної актриси Мерилін Монро. Вона була одягнена в яскраве рожеве плаття, а на голові у неї красувалася перука з коротким білим волоссям. Плечі і зона декольте були відкриті, а ось ручки прикривали довгі рукавички. Образ вдався Соні на всі 100%.

На другому фото Плакидюк посвітила пишним бюстом в дуже непристойному вбранні з глибоким декольте. На красуні була перука, а образ завершували жовті рукавички. В руках у фотографа була червона помада, а обличчя було прикрите сонцезахисними окулярами.

"Неймовірні образи моєї Соні Плакидюк-це ще одна причина любити # СТМПУ", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях стали обговорювати гарячі образи красуні, залишаючи масу позитивних відгуків. Але знайшлися і негативні коментарі, які часто пишуть зірці.

"Хрещена мама сама гарна", "Усі. Соня у всіх образах неймовірно гарна", "ніякий образ їй не підходить", "шикарна", "красуня", "Баба вогонь", "Мерилін Монро нервово курить", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "дівки розкіш".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк збентежила формами у вбранні з розрізами:"лялечка".

Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою:"Стала ще соковитіше".