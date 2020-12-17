Фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк покорила пикантными образами

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице «Нового канала» в Инстаграм появился коллаж с самыми яркими образами красотки. На одном фото Соня успешно скопировала образ легендарной актрисы Мэрилин Монро. Она была одета в яркое розовое платье, а на голове у нее красовался парик с короткими белыми волосами. Плечи и зона декольте были открыты, а вот ручки прикрывали длинные перчатки. Образ удался Соне на все 100%.

На втором фото Плакидюк посветила пышным бюстом в очень неприличном наряде с глубоким декольте. На красотке был парик, а образ завершали желтые перчатки. В руках у фотографа была красная помада, а лицо было прикрыто солнцезащитными очками.

«Невероятные образы моей Сони Плакидюк - это еще одна причина любить # СТМПУ», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали обсуждать горячие образы красотки, оставляя массу положительных отзывов. Но нашлись и негативные комментарии, которые часто пишут звезде.

«Крёстная мама сама красивая», «Все. Соня во всех образах невероятно красивая», «Никакой образ ей не подходит», «Шикарная», «Красотка», «Баба огонь», «Мэрилин Монро нервно курит», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавчику, Полякова оценила: "Девки роскошь".

Как сообщала Politeka, Плакидюк обескуражила формами в наряде с разрезами: «Куколка».

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком: «Стала еще сочнее».