Популярна українська співачка Аліна Гросу зізналася, що все ще важко переносить розлучення зі своїм колишнім чоловіком Олександром

Співачка зіграла весілля з російським бізнесменом тільки в минулому році, проте їх шлюб розпався через всього шість місяців. В інтерв'ю «Телеграф» Гросу зізналася, що для неї це стало серйозним ударом.

Так, співачка розповіла, що вже до весілля у неї з коханим бували складні періоди, коли вони розлучалися, а потім знову сходилися.

"Щоб відносини міцніли, потрібно їх розвивати, переходити на новий рівень. Весілля було таким кроком. А далі ми не впоралися", - розповіла зірка.

Всього вони з Олександром зустрічалися близько п'яти років. За словами Гросу, Їхні стосунки почалися з дружби, тому зараз їй особливо непросто звикнути до того, що їхні шляхи розійшлися.

"Важко ще. Я не хочу звинувачувати колишнього чоловіка, просто ми з Олександром почали дивитися в різні боки... мені ще важко, тому що я втратила не тільки чоловіка, але і друга. Він був для мене найкращим другом, з яким я була собою. Цього мені не вистачає", - розповіла Гросу.

Вона зізналася, що побудова настільки довірчих відносин заново здається їй дуже складним процесом.

У той же час, зірка додала, що у відносинах з Олександром вона була щаслива і зараз ні про що не шкодує.

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