Популярная украинская певица Алина Гросу призналась, что все еще тяжело переносит развод со своим бывшим мужем Александром

Певица сыграла свадьбу с российским бизнесменом только в прошлом году, однако их брак распался спустя всего шесть месяцев. В интервью «Телеграфу» Гросу призналась, что для нее это стало серьезным ударом.

Так, певица рассказала, что уже до свадьбы у нее с возлюбленным бывали сложные периоды, когда они расставались, а затем снова сходились.

«Чтобы отношения крепли, нужно их развивать, переходить на новый уровень. Свадьба была таким шагом. А дальше мы не справились», - рассказала звезда.

Всего они с Александром встречались около пяти лет. По словам Гросу, их отношения начались с дружбы, поэтому сейчас ей особенно непросто привыкнуть к тому, что их пути разошлись.

«Тяжело еще. Я не хочу обвинять бывшего мужа, просто мы с Александром начали смотреть в разные стороны… Мне еще тяжело, потому что я потеряла не только мужчину, но и друга. Он был для меня лучшим другом, с которым я была собой. Этого мне не хватает», - рассказала Гросу.

Она призналась, что построение настолько доверительных отношений заново кажется ей очень сложным процессом.

В то же время, звезда добавила, что в отношениях с Александром она была счастлива и сейчас ни о чем не жалеет.

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