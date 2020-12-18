Курс валют в Україні 18 грудня не обрадує українців

Як повідомляє Politeka.net, свіжий курс вже опублікували на сайті НБУ. Згідно з даними, і долар, і євро покажуть зростання по відношенню до гривні. Національна валюта серйозно постраждає всього за день.

Так, 1 долар перед вихідними можна буде купити за 27,8 гривень. Днем раніше "зелені" продавали дешевше – по 27,73 гривні за долар.

Євро подорожчає більш істотно. 18 грудня 1 Євро продаватимуть по 34,07 Гривень, у той час як 17 грудня продавали по 33,8 гривень.

Варто відзначити, що до січня долар традиційно дорожчає, а гривня втрачає в ціні. Після Нового року спостерігається поступове зміцнення національної валюти.

Раніше ми писали, що стрибок курсу валют неминучий. Українців попередили, що зовсім скоро долар впаде. На це, на думку економічних експертів, вплинуло надання Україні нового кредиту від ЄС у розмірі 623,5 мільйона євро. Кредит був виданий на дуже вигідних умовах, що позитивно відбилося на гривні. Крім цього, через наближення локдауну трохи впав імпорт в Україну, що також відбивається на курсі.

Експерти відзначають, що в разі виділення Україні грошей від МВФ, гривня ще сильніше зміцниться.

Нагадаємо, що держбюджет - 2021 прийнятий, що буде з пенсіями, зарплатами і курсом долара: "поганий, але треба...".

Як повідомляла Politeka, курс валют в Україні 17 грудня: НБУ розвів долар і євро, гривня частково здасть позиції.

Також Politeka писала, що долар обвалиться, названі терміни серйозного стрибка курсу валют: що буде з гривнею.