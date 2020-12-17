Курс валют в Україні 17 грудня спантеличить змінами, шляхи долара і євро розійдуться після стрімкого падіння

Про це розповідають фахівці, пише Politeka.

Сьогодні стодоларовий "американець" втратить зовсім небагато, в порівнянні з попередніми днями. Гривня "відкусить" 2,17 пунктів, а до середини минулого дня валюту і зовсім позбавили 4,14 позицій, але до кінця дня ситуацію»відіграли".

Євро навпаки, зуміє трохи "підняти". Йдеться про 11,24 пункти.

Курс валют в Україні 17 грудня:

100 доларів – 2773,73 грн;

100 євро-3380,21 грн.

Замість європейської валюти, сьогодні гривня займеться російським "дерев'яним", який в останні кілька днів показував впевнене зростання. Гривня буквально "відірве крила" рублю, його можна буде купити за 0,37666 грн.

Раніше повідомлялося, що деякі експерти припускають, що курс долара у 2021 році досягне позначки понад 30 грн/дол.

Також фахівці прогнозують стабілізацію зростання курсу іноземної валюти, яку варто очікувати в кінці цього року.

Нагадаємо, експерт Володимир Позній також вважає, що до кінця листопада курс може досягти позначки 29 грн/дол, а до кінця року підбереться до позначки в 30 грн/дол, але вище підніметься навряд чи.

Нагадаємо, що українцям різко знизили зарплати, важливу заяву НБУ: "всьому причиною...".

Як повідомляла Politeka, гривню захитає після вихідних, НБУ розведе долар і євро в різні боки: новий курс валют.

Також Politeka писала, що НБУ озвучив невтішний прогноз по українських банках, найбільше падіння за чотири роки «»на 22% менше...".