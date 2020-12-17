Курс валют в Украине 17 декабря озадачит переменами, пути доллара и евро разойдутся после стремительного падения
Об этом рассказывают специалисты, пишет Politeka.
Сегодня стодолларовый «американец» потеряет совсем немного, в сравнении с предыдущими днями. Гривна «откусит» 2,17 пунктов, а к средине прошлого дня валюту и вовсе лишили 4,14 позиций, но к концу дня ситуацию «отыграли».
Евро наоборот, сумеет немного «поднять». Речь идет об 11,24 пунктах.
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Курс валют в Украине 17 декабря:
100 долларов – 2773,73 грн;
100 евро – 3380,21 грн.
Вместо европейской валюты, сегодня гривна займется российским «деревянным», который в последние несколько дней показывал уверенный рост. Гривна буквально «оторвет крылья» рублю, его можно будет купить за 0,37666 грн.
До этого мы рассказывали, что многие эксперты прогнозируют, что курс валют в следующем году неприятно удивит граждан: доллар достигнет отметки в 30 грн и больше.
Кроме того, специалисты прогнозируют, что курс иностранной валюты может и стабилизироваться, но рассчитывать на это стоит не ближе конца года.
Напомним, что украинцам резко снизили зарплаты, важное заявление НБУ: "всему причиной...".
Как сообщала Politeka, гривну зашатает после выходных, НБУ разведет доллар и евро в разные стороны: новый курс валют.
Также Politeka писала, что НБУ озвучил неутешительный прогноз по украинским банкам, крупнейшее падение за четыре года: «на 22% меньше…».