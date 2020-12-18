Курс валют в Украине 18 декабря не обрадует украинцев

Как сообщает Politeka.net, свежий курс уже опубликовали на сайте НБУ. Согласно данным, и доллар, и евро покажут рост по отношению к гривне. Национальная валюта серьезно пострадает всего за день.

Так, 1 доллар перед выходными можно будет купить за 27,8 гривен. Днем раньше «зеленые» продавали дешевле – по 27,73 гривны за доллар.

Евро подорожает более существенно. 18 декабря 1 евро будут продавать по 34,07 гривен, в то время как 17 декабря продавали по 33,8 гривен.

Стоит отметить, что к январю доллар традиционно дорожает, а гривна теряет в цене. После Нового года наблюдается постепенное укрепление национальной валюты.

Ранее мы писали, что скачок курса валют неизбежен. Украинцев предупредили, что совсем скоро доллар рухнет. На это, по мнению экономических экспертов, повлияло предоставление Украине нового кредита от ЕС в размере 623,5 миллиона евро. Кредит был выдан на очень выгодных условиях, что положительно отразилось на гривне. Кроме этого, из-за приближающегося локдауна немного упал импорт в Украину, что также отражается на курсе.

Эксперты отмечают, что в случае выделения Украине денег от МВФ, гривна еще сильнее укрепится.

Напомним, что госбюджет-2021 принят, что будет с пенсиями, зарплатами и курсом доллара: "Плохой, но надо...".

Как сообщала Politeka, курс валют в Украине 17 декабря: НБУ развел доллар и евро, гривна частично сдаст позиции.

Также Politeka писала, что доллар обвалится, названы сроки серьезного скачка курса валют: что будет с гривной.