Верховна Рада прийняла в другому читанні проект держбюджету на 2021 рік

Як повідомляє Politeka.net, 15 грудня народні депутати розглянули законопроекти "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України". За прийняття бюджету проголосували 290 парламентаріїв.

Стали відомі нові деталі прийнятого документа. Так, дефіцит в 2021 році складе 246 млрд, раніше було 270 млрд. Дохід складе 37 млрд доларів. У порівнянні з першим читанням, виплати в Пенсійний фонд скоротяться на 8 млрд гривень.

Також бюджет передбачає створення спеціального фонду, який фінансуватиме підвищення зарплат медикам і вакцинацію населення. Він буде наповнюватися за рахунок грошей від Нафтогазу і перевиконання плану надходжень до бюджету.

Напередодні бюджетний комітет парламенту затвердив законопроект з поправками. Після першого читання авторам на вимогу МВФ довелося скоротити дефіцит бюджету в 6%, проте за три тижні його вдалося знизити лише на 0,5% (до 246,6 мільярда) шляхом підвищення доходів на 21 мільярд гривень і зменшення витрат на 2,8 мільярда.

Курс національної валюти у другій редакції заклали на рівні 29,1 гривні за долар. Згідно з прогнозами, номінальний ВВП складе 4 505,9 млрд грн, інфляція – 7,3%, середня зарплата – 13 632 грн, рівень безробіття – 9,2%.

До другого читання комітет на 52% урізав фінансування Державного фонду регіонального розвитку: з 9,5 мільярдів залишилося лише 4,5 мільярда. Ці гроші недоотримають проекти з будівництва шкіл, лікарень і по іншому розвитку інфраструктури.

Значно скоротили також освітню субвенцію місцевим бюджетам. Парламентарії вирішили заощадити за зарплатах вчителів, хоча в первісному варіанті заклали підвищення на 20% з 1 січня і ще на 10% з липня 2021 року. Після січневої надбавки педагогам доведеться чекати зростання мінімалки до грудня наступного року.

Витрати Мінсоцполітики в бюджеті знизили на 7,8 мільярда гривень, а Пенсійному фонду на 8,5 мільярда гривень урізали трансферти на покриття дефіциту. При цьому пенсіонерам проведуть індексацію на 11%, а також підвищать виплати одиноким українцям від 80 років і старше. Експерти вже неодноразово попереджали, що в таких умовах грошей на пенсії може банально не вистачити.

"Якщо говорити про бюджет, то на сьогодні - це бюджет бідної країни. Безперечно, він не задовольняє жодного депутата, який голосуватиме за нього в залі, але на те він і компромісний, щоб не задовольняти нікого, а бути десь по середині",-заявив голова фінансовогго комітету депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев. - "Ми розуміємо, що бюджет поганий, але його треба все одно підтримати".



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