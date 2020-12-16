Озвучені терміни можливого зниження курсу долара до 26 грн/$

Такий прогноз озвучив аналітик Томаш Фіала, передає ЛІГА.

За його словами, вже на початку 2021 року гривня може зміцнитися і курс долара знизиться до позначки в 26 грн/$.

"Завдяки високим цінам на наш експорт, профіциту поточного рахунку і поновився інтересу іноземних інвесторів до наших ОВДП ми очікуємо середній курс в 2021 на рівні 27,2 грн/$, а в кінці року — 28 грн/$", – озвучив Фіала прогноз у спілкуванні з журналістами.

Він також додав, що Нацбанк не дозволить курсу зміцнитися більш ніж на 10%.

"Це б зашкодило економічному зростанню", - пояснив аналітик.

Підсумовуючи, Томаш Фіала назвав головні економічні ризики, які можуть вплинути на стабільність національної валюти.

"У 2021 уряду потрібно залучити близько $20 млрд фінансування: щоб рефінансувати старі борги і покрити все ще величезний дефіцит бюджету в 230-240 млрд грн. Це дуже багато грошей. Без МВФ та інших зовнішніх кредиторів знайти їх неможливо. Значить, доведеться бути дисциплінованими, знижувати витрати і дефіцит, а також робити реформи. У другому (півріччі-ред.) без МВФ доведеться або робити істотний секвестр бюджету, або друкувати гроші. Але тоді нас відразу ж чекає різка девальвація і інфляція", - резюмував він в інтерв'ю журналістам.

Що стосується курсу валют на сьогодні, 16 грудня, то Долар впав на 20 копійок. Євро також опуститься на 10 копійок.

Таким чином, курс валют від Національного банку на 16 грудня виглядає наступним чином:

$100 - 2775,9 гривень

100 євро-3368,97 гривень

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