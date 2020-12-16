Озвучены сроки возможного понижения курса доллара до 26 грн/$

Такой прогноз озвучил аналитик Томаш Фиала, передает ЛІГА.

По его словам, уже в начале 2021 года гривна может укрепиться и курс доллара понизится до отметки в 26 грн/$.

"Благодаря высоким ценам на наш экспорт, профициту текущего счета и возобновившемуся интересу иностранных инвесторов к нашим ОВГЗ мы ожидаем средний курс в 2021 на уровне 27,2 грн/$, а в конце года — 28 грн/$", – озвучил Фиала прогноз в общении с журналистами.

Он также добавил, что Нацбанк не позволит курсу укрепиться более чем на 10%.

"Это бы навредило экономическому росту", – объяснил аналитик.

Подытоживая, Томаш Фиала назвал главные экономические риски, которые могут повлиять на стабильность национальной валюты.

"В 2021 правительству нужно привлечь порядка $20 млрд финансирования: чтобы рефинансировать старые долги и покрыть все еще огромный дефицит бюджета в 230-240 млрд грн. Это очень много денег. Без МВФ и других внешних кредиторов найти их невозможно. Значит, придется быть дисциплинированными, снижать расходы и дефицит, а также делать реформы. Во втором (полугодии - ред.) без МВФ придется либо делать существенный секвестр бюджета, либо печатать деньги. Но тогда нас сразу же ждет резкая девальвация и инфляция", - резюмировал он в интервью журналистам.

Что касается курса валют на сегодня, 16 декабря, то доллар упал на 20 копеек. Евро также опустится на 10 копеек.

Таким образом, курс валют от Национального банка на 16 декабря выглядит следующим образом:

$100 - 2775,9 гривен

100 евро - 3368,97 гривен

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